Palermo, la carica di Ceccaroni: «Col Bari la nostra miglior partita. Feralpisalò? Sono in grande forma»

«Contro il Bari abbiamo fatto la nostra migliore partita. Sono contento per il gol, voglio superare il mio record di tre reti realizzate col Venezia». Idee chiare, leadership e uno stato di forma invidiabile. Pietro Ceccaroni, ai canali ufficiali del Palermo, ha ricordato il 3-0 sui pugliesi: «Siamo partiti forte e abbiamo continuato così per tutta la partita – spiega -. Abbiamo dimostrato cosa stiamo diventando e dobbiamo continuare in questa maniera. Siamo contenti di non aver subito gol che era un nostro obiettivo», ha poi continuato.

Contro i biancorossi, il difensore centrale ha anche trovato la sua seconda rete in campionato dopo quella al Sudtirol, sempre al Barbera: «Spero di superare o eguagliare il record di tre gol che realizzai col Venezia, sono contento perché non capita spesso a un difensore. Ma sono felice soprattutto per la squadra».

Mai da solo, il Palermo può contare sulla spinta del 12esimo uomo in campo: «La spinta è stata incredibile, dopo il 2-0 l’atmosfera era magica. Ci hanno aiutato dall’inizio alla fine e per questo li ringraziamo». Quinto posto a quota 39 punti, a 3 punti dal terzo e a 5 dal secondo.