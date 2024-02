Palermo, festival del gol al Barbera: 13 reti nelle ultime quattro partite

Un’opportunità limitata con la presenza di Ales Mateju (ora andato allo Spezia) e Simon Graves, che ha più doti difensive. D’altra parte anche Ranocchia è un centrocampista con grandi capacità d’inserimento, molto più di Henderson e Coulibaly (il gol di ieri ne è la prova). Con le tre reti segnate contro il Bari, il Palermo è arrivato a quota 40 gol realizzati in questo campionato. L’attacco rosanero adesso è secondo della serie B, a parità di punteggio col Venezia (40) e dietro soltanto al Parma che ha segnato invece 43 reti. In casa, il Palermo ha conquistato il massimo negli ultimi 4 impegni con Pisa, Cremonese, Modena e Bari: ben 12 punti su 12 a disposizione.

Al Renzo Barbera è festival del gol assicurato. Il Palermo, nelle ultime 4 partite, ha sempre segnato almeno tre gol. Più precisamente ne ha realizzati 13 in totale contro Pisa (3-2), Cremonese (3-2), Modena (4-2) e Bari (3-0). Numeri da squadra che macina gioco e occasioni. Del resto, i siciliani sono al secondo posto della serie B per Expected Goals. Tradotto: numero di opportunità create a partita. La produzione offensiva è aumentata e anche il mercato è stato indirizzato e funzionale in tale senso. Con l’acquisto di Diakitè, infatti, il Palermo attacca adesso su entrambe la fasce.

In generale, il Barbera sta diventando un fattore per Eugenio Corini e i suoi ragazzi, ribaltando invece il rendimento di inizio campionato, quando i siciliani facevano molto meglio in trasferta. Quello del club di viale del Fante è il quarto rendimento migliore del campionato in casa, con 22 punti conquistati. Meglio hanno fatto solo Parma (26), Venezia (26) e Cittadella (23). Davanti ai propri tifosi il Palermo ha inoltre segnato 23 reti, mentre ne ha subite 15.