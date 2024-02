Palermo, nessuno segna di più di testa nei maggiori 5 campionati europei

In Europa nessuno segna così tanto di testa quanto il Palermo. Dei 40 gol in totale segnati in questa serie B, 15 i rosanero li hanno realizzati con questa modalità. Il che vuol dire più di un terzo delle realizzazioni complessive. Di questi, 6 portano la firma di Jacopo Segre nelle ultime 8 partite. Compreso l’ultimo realizzato venerdì contro il Bari. Un gol di testa poi per i difensori Ionut Nedelcearu, Fabio Lucioni, Simon Graves e Giuseppe Aurelio, per i centrocampisti Mamadou Coulibaly, Leo Stulac e gli attaccanti Matteo Brunori ed Edoardo Soleri.

Una vera e propria specialità quella dei rosanero, che in serie A superano anche Juventus (9), Fiorentina (9), Roma (8), Atalanta (7) e Milan (5). Il Palermo ha regolato il Bari con la sua arma vincente; due gol su tre sono arrivati infatti di testa. Prima Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio piazzato e poi il solito Segre a mettere il lucchetto al match. Per il centrocampista, si tratta anche del terzo gol consecutivo dopo quelli segnati contro Modena e Catanzaro, sempre rigorosamente con “frustate” molto precise di testa. Da questo punto di vista, il Palermo sembra giocare un altro sport.