Palermo, Corini si gode la vittoria: «Voglio la serie A col mio contributo, la crescita è costante»

«Voglio la serie A con questa squadra, voglio farcela. Questi ragazzi hanno tantissima qualità». Eugenio Corini esterna tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta dal suo Palermo contro il Bari (3-0). «Una partita fatta bene, con grande applicazione – l’analisi del match -. La crescita è costante, stiamo cercando la continuità di prestazione e questo momento è fondamentale».

Stasera Brunori è rimasto a secco, ma ha dato un grande contributo in fase difensiva salvando due gol: «Per me è come se ne avesse fatti due, quando è uscito dal campo l’ho abbracciato. Su cosa dobbiamo lavorare? C’è ancora da migliorare, credo che il calcio debba andare nella direzione per occupare gli spazi e ci stiamo riuscendo bene nelle ultime gare». Non c’è tempo, tuttavia, per festeggiare: «Dobbiamo essere contenti sì, ma penso già alla Feralpisalò (prossimo avversario dei rosanero, ndr). Per noi sarà la gara più difficile. Ranocchia? Abbiamo alzato la qualità, dobbiamo continuare così. Sono ragazzi Under, e quindi giovani, ma hanno grande maturità».