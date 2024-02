Palermo, biglietti delle partite casalinghe scontati per studenti e docenti universitari

Sconti per il mondo universitario a Palermo: continua così la collaborazione tra l'ateneo del capoluogo e la società rosanero. Studenti universitari, il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo potranno usufruire in questa stagione di una particolare scontistica per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe al Renzo Barbera.

Già durante la campagna abbonamenti, era attiva una promozione per tutti gli studenti in possesso di Unipa Card che hanno potuto godere di una tariffa scontata per la sottoscrizione delle tessere, che era la stessa prevista per la fase di prelazione.

Sconti per studenti e docenti dell'università

Studenti universitari, il personale docente e tecnico-amministrativo potranno dunque approfittare della scontistica, pari al 30%, per tutte le gare casalinghe della regular season in alcuni settori, quali la curva Nord e curva Sud (superiore – inferiore) e gradinata (superiore – inferiore).

Come usufruire dello sconto

Per usufruire dell'agevolazione occorrerà acquistare il proprio biglietto presso la cassa speciale allestita all’interno dello store ufficiale del Palermo dello stadio Renzo Barbera. È necessario esibire in presenza, oltre un documento di identità, la UniPa card (per tutti gli studenti) o il cedolino (per i docenti e il personale tecnico-amministrativo).