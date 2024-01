Palermo, Di Mariano: «La classifica si guarda a marzo, possiamo arrivare in alto»

«Vincere con questa maglia sarebbe una soddisfazione unica da poter raccontare ai miei figli. Sono orgoglioso di rappresentare una città intera». Parla a cuore aperto Francesco Di Mariano ai canali ufficiali del club, ribadendo l’amore per la sua squadra e la sua città: «Questa cosa - ha aggiunto - è importante che si sappia, io sono felice di indossare questa maglia». Spesso troppo criticato, il numero 10 contro il Catanzaro ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni in questa stagione: «L’assist per Segre non è tanto importante per me quanto per la squadra. Quello che mi interessa è aiutare con le mie giocate, non importa quanti minuti stia in campo. La squadra può fare bene con me o senza di me.

L’assist mi rende felice ma avrei preferito vincere». Sul pareggio ottenuto al Ceravolo l’attaccante palermitano ha poi detto: «Contro il Catanzaro è stata una partita difficile contro una squadra che gioca benissimo a calcio e con cui sono andate in difficoltà molte squadre – afferma Di Mariano -. Siamo stati una squadra coesa e l’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Ci rimane il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, adesso pensiamo al Bari».