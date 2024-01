Palermo, Corini: «Catanzaro sorpresa del campionato, Ranocchia può partire titolare»

Per Corini non esiste la possibilità di un cambio di modulo con l’attacco a due punte: «Questa squadra ha fatto le cose migliori col 4-3-3, questo per me è fondamentale. Le due punte sono un’idea, i giocatori sono compatibili ma il progetto tattico e l’equilibrio sono le priorità. Dobbiamo cercare la quadra».

Sei centrocampisti per tre posti dopo l’arrivo di Ranocchia a centrocampo; per l’allenatore bresciano non è un problema: «Questa squadra giocherà con tre centrocampisti, che possono occupare diverse posizioni, dipende dalle partite. Il reparto è equilibrato, cercherò di scegliere in base alle gare, nello sviluppo dei 95 minuti. Ranocchia? Ha fatto buoni allenamenti. È un ragazzo che si sta adattando, lo vedo pronto. Sta entrando nelle nostre logiche, sta bene fisicamente, è un’opzione e per partire dal primo minuto a Catanzaro».

Un vero e proprio scontro playoff quello tra Catanzaro e Palermo. Corini ha provato a spiegare come andrà la partita e quale sarà il segreto per fare risultato: «Loro sono in zona playoff ma la Serie B è equilibrata. Mi aspetto una gara con due squadre che vogliono giocare. Dobbiamo ricercare l’attenzione e il sacrificio in più, abbiamo qualità per far male all’avversario. La fase di non possesso farà la differenza».