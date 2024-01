Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Soleri dal primo, confermato Henderson a centrocampo

Squadra che vince non si cambia. A Catanzaro, venerdì, Corini dovrebbe riconfermare gran parte della formazione che ha ottenuto i tre punti contro il Modena. Il Palermo, però, sarà orfano del suo bomber Matteo Brunori, squalificato. In attacco giocherà quindi Soleri, alla sua seconda gara da titolare in questo campionato.

Ancora indisponibili Fabio Lucioni al centro della difesa e Desplanches in porta. Al Ceravolo, Pigliacelli difenderà i pali, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Lund a sinistra, Ceccaroni e Nedelcearu al centro e Graves a destra. Salim Diakitè, che oggi è atteso in città per le visite mediche, dovrebbe partire con la squadra ma non sarà schierato titolare. Potrebbe esordire nel secondo tempo e presto si prenderà la fascia destra in modo permanente.

A centrocampo Coulibaly è pienamente recuperato ma Henderson sta bene ed è in crescita, motivo per cui Corini punterà ancora sullo scozzese lasciando in panchina anche il nuovo arrivato Filippo Ranocchia. In mediana ci sarà ancora Gomes, mentre la mezzala sinistra sarà ovviamente Segre, sempre titolare nelle ultime sette partite. In attacco, come detto, la novità è Soleri dall’inizio, vista la qualifica di capitan Brunori.