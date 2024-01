Catanzaro-Palermo, sold out il settore ospiti del Ceravolo: venduti già 750 biglietti

Il settore ospiti dello stadio Ceravolo (nella foto) è già sold out. Per Catanzaro-Palermo, in programma giorno 26 gennaio e valevole per l’anticipo della 22esima giornata di serie B, ci saranno 750 tifosi rosanero.

Tutto pieno lo spicchio riservato ai sostenitori palermitani, che hanno preso d’assalto l’edicola di piazza Castelforte, l’unico punto fisico disponibile e autorizzato alla vendita dei biglietti (visto che non era prevista, come comunicato dal club calabrese in mattinata, la vendita online).

Nel settore ospiti ci saranno soltanto i residenti in Sicilia, come stabilito dal Gos. I residenti nell’Isola non potranno comprare il biglietto in nessun altro settore dello stadio. Altra dimostrazione d’amore dei tifosi del Palermo, che in poco tempo hanno comprato il proprio tagliando per il match di venerdì (ore 20.30).

In trasferta, è sempre un muro rosanero: come a Parma e come al Tombolato di Cittadella, quando i tifosi siciliani erano circa 1.400. Saranno 750 al Ceravolo, per spingere la squadra di Eugenio Corini a un successo esterno che manca dal 7 ottobre (Modena-Palermo 0-2).