Attesi più di 20.000 spettatori al Barbera per Palermo-Modena: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Dopo la sconfitta contro il Cittadella, il Palermo non può più permettersi passi falsi se vuole restare sulla scia delle prime posizioni. Contro il Modena, i rosanero vogliono dare continuità alle due vittorie contro Pisa e Cremonese ottenute al Renzo Barbera, dove sono attesi più di 20.000 spettatori.

Il pubblico, risponderà ancora presente, nonostante una classifica che adesso si è allungata con i siciliani a meno 6 punti dalla seconda posizione (promozione diretta). Lo scorso anno, fu festa con un roboante 5-2.

Il match, in programma domani (20 gennaio) alle 16.15, avrà una grande copertura televisiva. Chi non potrà andare allo stadio, avrà la possibilità di seguire il match in diretta tv sia su Dazn che su Sky.

Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.