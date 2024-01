Palermo, la carica di Corini: «Voglio vedere negli occhi dei miei ragazzi l’inc... post Cittadella»

Ventuno gol subiti nelle ultime 12 partite per il Palermo, che in difensiva ha perso brillantezza: «È sicuramente un problema, è migliorata l’efficacia in zona offensiva ma manca qualcosa. A Cittadella la prestazione è stata discreta, dobbiamo spingere di più. In settimana sono stato arrabbiato, non possiamo accontentarci delle prestazioni, anche perché avevamo ricreato un bel clima. Siamo una squadra a cui piace attaccare, un margine di rischio ci sta se vuoi vincere, ma non deve essere troppo elevato».

Corini, in sala stampa, alla vigilia della gara contro i gialloblù, ha così commentato l’ennesimo infortunio per l’ex Frosinone: «C’è dispiacere, l’indagine strumentale ha certificato questa lesione. Essendo lo stesso muscolo del primo infortunio adesso ci andiamo con un pizzico di cautela, prima non avevamo accelerato. È una perdita importante a livello di leadership, la società stava già lavorando per un difensore. Speriamo siano degli infortuni fisiologici, tutti gli altri sono convocabili».

Ancora una volta il Palermo non potrà fare affidamento su Fabio Lucioni, che salterà quindi anche la gara di domani (20 gennaio) contro il Modena al Barbera. «In seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro», si legge nel comunicato del club.

Il recupero di Coulibaly è tra le note positive della settimana, ma Corini chiede calma: «Sta meglio, ma non c’è fretta di farlo rientrare subito in campo, anche perché in quel ruolo siamo molto coperti. Non c’è bisogno di velocizzare il suo rientro. Il tempo passa - ha aggiunto poi l’allenatore bresciano -, ci sono 18 partite ancora ma non possiamo più permetterci di perdere, dobbiamo portare a casa il risultato. Penso che possiamo battere tutti gli avversari, serve concentrarsi solo sulla partita di turno. Ci vuole qualcosa in più, non dobbiamo più accontentarci».

Il tecnico del Palermo ha messo in guardia i suoi ragazzi, in vista di un match tutt’altro che semplice: «Il Modena è una squadra qualitativa, sa giocare e sa costruire. Ti può mettere in difficoltà sotto tanti punti di vista. Voglio vedere negli occhi dei miei giocatori l’incazzatura post Cittadella».

I rosanero sono reduci da due vittorie casalinghe contro Pisa e Cremonese, l’obiettivo è continuare su questa scia: «Il Barbera deve diventare il nostro fortino. Il trend era negativo ma l’abbiamo cambiato. Passare da casa nostra sarà difficile per tutti. A Cittadella abbiamo perso una grande occasione, gennaio è importante al di là del mercato».