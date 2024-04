Incendio a Palermo, a fuoco il pontile di Romagnolo

A fuoco il pontile di Romagnolo a Palermo: intorno alle 19 un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme, che hanno poi attaccato la struttura, divenuta nel tempo riparo per senza tetto. A lanciare l’allarme i residenti, che hanno visto alzarsi nell’aria una colonna di fumo.

«Il Comune deve prendersi carico al più presto di questo sito per decidere che cosa farne - sottolinea Giovanni Colletti, consigliere della seconda circoscrizione - se deve essere abbattuto, che venga abbattuto. Altrimenti, il Comune si faccia carico della pulizia e di recintare il sito in maniera concreta. Su questa cosa non si può più dormire. Va risolto il caso in maniera definitiva». Pare che i clochard che abitavano la struttura siano fuori pericolo. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco.