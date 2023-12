Palermo, Di Francesco: «C’era un entusiasmo magnifico alla fine, felice di essermi ripetuto»

«Abbiamo vinto ma è il momento di lavorare e stare zitti. Possiamo fare un campionato di vertice». Tutta la carica di Federico Di Francesco dopo la vittoria del Palermo per 3-2 sulla Cremonese. In sala stampa, l’attaccante ha sottolineato l’importanza del successo: «Ci siamo compattati ed uniti ancora di più e dalla gara di Parma, anche se con qualche errore, credo si sia vista una grande reazione della squadra. Adesso siamo contenti, ma è il momento di parlare poco e lavorare molto, vogliamo continuare così e fare una stagione di vertice».

Secondo gol consecutivo per l’attaccante ex Lecce, che ha siglato il gol del momentaneo 2-2 in favore dei rosanero: «Fare gol e sbloccarsi a Como mi ha aiutato psicologicamente, sono felice di essermi ripetuto stasera, ma soprattutto di essere riusciti a vincere una partita importantissima. C’era un entusiasmo magnifico alla fine allo stadio. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà, dovuto ai tanti infortuni ed alla mancanza di risultati».

Federico Di Francesco nella foto di Tullio Puglia