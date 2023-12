Palermo, sui social il popolo rosanero vuole l’esonero di Corini

«La misura è colma. La pazienza esaurita. La fede non vacilla. La fiducia invece scricchiola. Chiediamo con fermezza che sia fatta chiarezza». Questo il messaggio condiviso sui social da parte di molti gruppi di tifosi del Palermo più influenti. E non solo, si legge ancora: «Caro City Group, questo è il momento dei fatti e non delle parole, ci aspettiamo un cambio in panchina e una pronta reazione della squadra».

Emerge tanta rabbia per gli ultimi risultati del Palermo, che non vince dall'8 novembre e che al Renzo Barbera ha perso in ben 4 occasioni. Solo 2 pareggi nelle ultime sei gare, con il conseguente scivolamento all’ottavo posto in classifica. I sostenitori rosanero hanno organizzato anche una protesta sui social che sarebbe poi dovuta proseguire allo stadio con un sit-in. Appuntamento che poi è andato deserto. «Non si parla di ultras», c’è scritto nel messaggio in cui la manifestazione veniva annunciata, «ma una prova che anche il tifoso normale deve poter esprimere ciò che pensa».

Una protesta che, dunque, è rimasta sui social, dove è forte il disappunto per la conferma dell’allenatore bresciano sulla panchina nonostante le ultime prestazione insufficienti della squadra. Sono ormai tantissimi i tifosi che vorrebbero una decisione forte da parte della proprietà di Manchester.

I commenti sono inondati dall’hashtag #Coriniout e di pensieri in cui si esprime frustrazione e delusione. I tifosi sono passati dalla rabbia alla rassegnazione e vedono nell’esonero dell'allenatore l’unico modo per tirare fuori la squadra da questa situazione. Un ambiente difficile, ma Corini (per ora) va avanti per la sua strada.