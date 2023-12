Palermo, Corini dopo il ko col Catanzaro: «Rimarrò finché la società me lo permetterà, ho ancora energia»

«A fine partita ho parlato con il direttore Rinaudo, gli ho detto che ho ancora la forza per andare avanti». Non si perde d’animo Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo la sconfitta interna (la terza consecutiva al Barbera) contro il Catanzaro per 1-2.

«Il supporto dalla società c'è sempre stato e anche da parte dei giocatori. Spingerò al massimo delle mie possibilità finché mi verrà data l'opportunità. Credo in me stesso e in questi ragazzi», ha detto convinto in conferenza stampa il bresciano. Sulla sconfitta e il periodo altamente negativo ha risposto senza mezzi termini: «Gli infortuni ci penalizzano molto in questa fase. Il risultato non è quello che volevamo, l'obiettivo non è stato raggiunto. Dobbiamo gestire la settimana con tanti infortuni. Ho visto voglia di reagire, ma la squadra è in difficoltà. Abbiamo pagato una disattenzione alla fine del primo tempo e poi anche all'inizio del secondo. Abbiamo avuto una grande occasione per pareggiare, ho visto quello che volevo vedere».

Sull’ennesima contestazione dei tifosi ha poi ribadito: «Soffriamo tutti questo periodo, comprendiamo la frustrazione loro. CI hanno anche aspettato prima di entrare, è un momento di difficoltà. C'è chi decide di sostenerci e chi di criticare. Abbiamo le caratteristiche per poter risalire la classifica anche se ora siamo un po' distanti dai primi posti. In casa stiamo facendo male e dobbiamo lavorare per migliorare».

Sulle scelte di formazione e la prestazione dei suoi ragazzi ha ribadito: «La valutazione è molto ampia sull’11 iniziale, volevo pressare i 5 giocatori loro in costruzione. Questo tipo di partita la squadra l'ha fatta bene, loro hanno preso coraggio dal doppio vantaggio, la squadra ha spinto fino alla fine per pareggiare la gara. Immaginate la delusione, volevamo fare risultato. C'era la volontà di fare una gara diversa e un grande risultato. Dobbiamo recuperare tanti giocatori e lavorare con tutti a disposizione. Il campionato e lungo e c'è il tempo di recuperare, dobbiamo starci dentro».