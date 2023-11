Ternana-Palermo 1-1, Casasola risponde al gol di Lucioni e i rossoverdi chiudono in dieci: la partita minuto per minuto

63' Pareggio della Ternana concesso dal Var

Lucchesi, servito in profondità, si invola sulla sinistra e centra, Raimondo non arriva ma Casasola sì. Palla in rete e gol annullato dall'arbitro per un fuorigioco iniziale del difensore. Lucchesi protesta e interviene il Var; la posizione di Lucchesi è buona, il gol è valido