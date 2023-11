Palermo, Corini dopo il pareggio di Terni: «Buon primo tempo, poi abbiamo concesso troppo»

«Avremmo voluto regalare una vittoria ai tifosi, ma non ce l’abbiamo fatta». Sconsolato Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in conferenza stampa dopo il pareggio esterno contro la Ternana. L’allenatore bresciano ha analizzato la gara: «Primo tempo molto importante e nel secondo la squadra stava facendo quello che doveva, ma obiettivamente potevamo fare qualcosa di più – dice -. La squadra però ci ha provato e ha avuto un’occasione importante con Matteo. Purtroppo è venuto fuori un pareggio».

Solo un punto, ma se c’è una squadra che avrebbe meritato la vittoria quella è la Ternana di Breda: «Sapevamo che avrebbero potuto crearci delle difficoltà – ha detto Corini -. Comunque abbiamo creato qualcosa anche noi. Hanno giocatori che attaccano la profondità e ci hanno dato qualche problema, ma siamo stati bravi anche noi a infastidirli in fase offensiva».

Un Palermo che ha sofferto molto, per quasi tutta la partita eccezion fatta per i minuti che hanno fatto seguito al gol di Lucioni. I rosanero hanno subito il colpo soprattutto dalla parte destra del campo: «Secondo me da lì invece abbiamo creato i pericoli maggiori, qualcosa all’avversario è normale concederla». L’allenatore bresciano ha lasciato anche un messaggio per i tifosi, che a fine gara hanno fischiato la squadra: «Anche oggi erano in tanti, avremmo voluto regalare un successo ai nostri sostenitori, ma non ci siamo riusciti. Non ci resta che pensare alla prossima partita e prepararci al meglio».

Nella foto di Tullio Puglia Eugenio Corini