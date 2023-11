Non c’è pace per il Palermo. Dopo Graves e Mateju, si ferma anche Stulac per influenza con stato febbrile. I due difensori centrali hanno svolto oggi un lavoro differenziato programmato, mentre era assente il centrocampista ex Empoli.

Si tratta del terzo caso negli ultimi due giorni per i rosanero, che fortunatamente potranno sfruttare la pausa nazionali per recuperare tutti i calciatori. Dovrebbero essere tutti a disposizione per la gara del 26 novembre contro la Ternana, ma nulla può essere escluso a prescindere.

In questo momento Mateju, Graves e Stulac hanno l’influenza, mentre Ceccaroni, Di Francesco e Vasic sono alle prese con guai fisici e muscolari. Intanto anche oggi la squadra ha lavorato a Torretta e svolto una doppia seduta d’allenamento. I rosanero hanno svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, rondos, 1 vs 1 in sequenza ed una partita a tema.