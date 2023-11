Il Brescia esonera Gastaldello dopo il ko di Palermo: la squadra affidata all'allenatore della Primavera

A Daniele Gastaldello (nella foto) costa cara la sconfitta nel recupero di Palermo. Il Brescia, infatti, ha reso noto di «aver sollevato dall’incarico da allenatore della prima squadra Daniele Gastaldello. Il presidente Massimo Cellino e tutta la società - prosegue il comunicato - ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua permanenza a Brescia. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo, capace di dimostrarsi persona leale dentro e fuori dal campo, la società ringrazia per l’impegno profuso e per essere sempre stato accanto al Brescia, augurando a Daniele le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale. Sono inoltre stati sollevati dall’incarico Dan Thomassen e Salvatore Sciuto. La squadra è momentaneamente affidata all’allenatore della Primavera, Luca Belingheri».

Quella del Barbera contro i rosanero di orini (1-0, rete al 27' pt di Coulibaly) è stata la quarta sconfitta consecutiva delle rondinelle che, in 11 partite, hanno raccolto 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Contro la Cremonese sarà dunque il tecnico della Primavera Belingheri a sedersi in panchina, mentre la ricerca del nuovo allenatore va avanti tra mille colpi di scena: era fatta per l’arrivo di Vecchi, ma il tira e molla tra questi e la Feralpisalò per la buonuscita ha spinto Cellino a interrompere i colloqui. C'è stato un tentativo per Lucarelli, sul quale però c’è il forte interesse del Catania (con un contratto più lungo). Iachini e D’Angelo hanno detto no, c’è l’ipotesi Venturato.