Palermo, il modulo è un rebus: Mignani cerca l’assetto per la A

Vincere aiuta a ritrovare certezze e fiducia nei propri mezzi, soprattutto se alle porte c’è un play-off da disputare con un fattore campo da difendere: il Palermo ci arriva chiudendo il campionato con una vittoria a Bolzano più bella per ciò che significa che per come è arrivata, ma mai come stavolta i tre punti valevano di più del bel gioco. Il primo assalto della Sampdoria, quello al sesto posto, è stato respinto; ora andrà ricacciato indietro anche quello alla semifinale play-off contro il Venezia, ma per farlo Mignani dovrà capire innanzitutto con quale modulo scendere in campo venerdì. Al Druso il tecnico ha accantonato il 3-5-2 delle precedenti settimane a favore del 3-4-2-1, che gli ha consentito di accorciare le distanze tra centrocampo e attacco: non è chiaro se tale scelta dipenda dalle tantissime assenze tra i rosa (agli infortunati di lungo corso Di Mariano, Vasic, Coulibaly e Aurelio si sono aggiunti Gomes e Ceccaroni, ma il loro stop è di breve entità) o dalla volontà di dare discontinuità rispetto alle gare recenti, ma è stata comunque una mossa vincente perché il Palermo ha ritrovato i tre punti dopo due mesi esatti.

Le note liete arrivano dalla gestione difensiva e dalla spinta sulle fasce, soprattutto a destra dove Diakité ha fatto il bello e il cattivo tempo; anche il centrocampo ha retto abbastanza bene, anche se al Südtirol mancava lì in mezzo la qualità di capitan Tait. Da rivedere invece la fase offensiva: i rosa hanno tenuto un ritmo piuttosto basso per tutti i 90’, ma contro la Sampdoria serviranno più corsa e soprattutto cinismo. Brunori ha avuto una sola palla gol ma l’ha sbagliata clamorosamente, provando un inutile pallonetto anziché servire Di Francesco libero accanto a sé; il numero 17 e Insigne, che per la prima volta in stagione hanno giocato alle spalle della punta anziché al suo fianco, hanno creato pericoli soprattutto con il movimento senza palla a liberare i compagni sulla fascia, mentre le iniziative nate dai loro piedi sono davvero poche. Al momento appare improbabile che Mignani possa confermare loro tre come pacchetto offensivo nella sfida di venerdì. Insigne (che ieri ha festeggiato il 30° compleanno) non giocava titolare dalla gara con il Bari del 2 febbraio, da lì in poi ha giocato 104’ (recuperi esclusi) in 15 partite; Di Francesco è stato schierato per la prima volta più avanzato rispetto alla linea dei centrocampisti e dovrebbe essere confermato nell’undici iniziale, ma i dubbi sul suo ruolo verranno sciolti solo a ridosso del match con i blucerchiati.