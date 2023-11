Sampdoria-Palermo 1-0, la diretta: Corini manda in campo Mancuso, fuori Insigne

Tanto la Sampdoria quanto il Palermo, oggi al Ferraris di Genova (inizio ore 16.15), sono in cerca di riscatto. La formazione di Pirlo è reduce da una sconfitta sul campo del Südtirol (3-1) e da una pesantissima scoppola rimediata in Coppa Italia a Salerno (4-0). Ma nell'ultima partita casalinga aveva conquistato i tre punti contro il Cosenza (2-0), risollevando in minima parte una classifica deficitaria, soprattutto al confronto con il blasone del club. Il Palermo, al contrario, nelle partite al Barbera ha il suo tallone d'Achille, ma in trasferta finora ha conquistato quattro vittorie consecutive, oltre al pareggio della prima giornata, a Bari.

Eugenio Corini, l'allenatore rosanero, ha deciso di affidarsi a Gomes in mezzo al campo, con compiti di regista. Stulac parte dalla panchina, ma certamente entrerà a partita in corso, considerando che è l'unico ricambio di centrocampo, essendo indisponibili per infortunio Coulibaly e Vasic. In attacco previsto il ritorno dal primo minuto di Brunori, con al fianco gli esterni Insigne e Di Francesco. Mancuso e Soleri, impiegati dall'inizio nella sfortunata gara interna contro il Lecco, tornano ad accomodarsi in panchina, pronti a dare il loro contributo, se l'allenatore dovesse chiamarli in causa. E in panchina c'è anche il gradito ritorno di Alessio Buttaro, dopo il lungo periodo di riabilitazione. Il terzino destro potrebbe eventualmente dare il cambio a Mateju.

Ecco le formazioni iniziali delle due squadre, in basso gli aggiornamenti della partita in tempo reale

SAMPDORIA (4-3-2-1): 1 Stankovic; 23 Depaoli, 87 Ghilardi, 33 Gonzalez, 21 Giordano; 14 Kasami, 28 Yepes, 4 Vieira; 10 Verre (cap.), 16 Borini; 7 Esposito

In panchina: 22 Ravaglia, 13 Conti, 37 Langella, 6 Panada, 40 Stojanovic, 8 Ricci, 35 Buyla, 5 Askildsen, 32 Girelli, 9 De Luca, 20 La Gumina, 77 Delle Monache

Allenatore: Pirlo

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli: 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 25 Buttaro, 2 Graves, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 6 Stulac, 30 Valente, 7 Mancuso, 27 Soleri

Allenatore: Corini

ARBITRO: Doveri di Roma

Assistenti: Bindoni (Venezia) – Niedda (Ozieri)

Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi)

Var: Mazzoleni (Bergamo)

AvaR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia)