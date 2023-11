Palermo, Brunori non ci sta: «Il rigore per la Sampdoria inesistente, era fallo per noi»

Dopo la sconfitta allo stadio Ferraris contro la Sampdoria, il capitano del Palermo, Matteo Brunori, ci ha messo la faccia: «Non sta funzionando qualcosa, stiamo vivendo un periodo difficile», ha detto in mixed zone.

«Dobbiamo stare dentro a questi problemi e rialzare subito la testa. Fortunatamente – ha continuato – si gioca subito mercoledì contro il Brescia». A decidere il match è stato un calcio di rigore trasformato da Borini. Un rigore che il capitano rosanero ha così commentato: «Per me non c’era il rigore per la Sampdoria, anzi era fallo per noi ma lasciamo stare. Gli errori? Se non ci fossero tutte le partite finirebbero 0-0. Non sta a me dire cosa non sta funzionando in campo, analizzeremo gli errori e ne faremo tesoro».

Mercoledì 8 novembre in programma al Barbera (ore 18.30) la partita con il Brescia, recupero della seconda giornata di campionato: «Non possiamo sbagliare davanti alla nostra gente, non vogliamo deluderla e dobbiamo fare il massimo – ha ammesso». Un’intera tifoseria delusa dal solo punto conquistato nelle ultime tre partite ma sempre al fianco della squadra; anche oggi, erano in 1300 a cantare dal settore ospiti: «Parliamo sempre della stessa cosa – ha detto Brunori – ci dispiace soprattutto per loro che ci seguono sempre numerosi. C’è poco da dire: non gira la fortuna, non stiamo facendo risultati». Sconfitta e nessun gol per l’attaccante del Palermo, che è rimasto a secco senza dare seguito al gol (il primo realizzato in casa) trovato con il Lecco. Un periodo non facile nemmeno per lui, oggi poco assistito dai suoi compagni di squadra. Un paio di spunti ma nessuna occasione vera per gonfiare la rete.

Nella foto di Tullio Puglia Matteo Brunori