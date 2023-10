Per il Palermo nuova batosta al Barbera: il gol di Brunori arriva tardi, vince il Lecco per 2-1

Il gol allo scadere arriva anche stavolta, ma non basta a pareggiare la partita. Il Palermo incassa la sua seconda sconfitta interna stagionale contro il fanalino di coda Lecco, che grazie alle due vittorie fuori casa consecutive (martedì scorso aveva battuto il Pisa all'Arena Garibaldi), scavalca la Feralpisalò e la Ternana e aggancia la Sampdoria. Al contrario, la formazione di Corini non solo non riesce e risalire al secondo posto, ma viene addirittura sorpassata dal Venezia, che a sua volta batte il Pisa.

Ce n'è abbastanza per cominciare a preoccuparsi. In cinque partite casalinghe il Palermo ha convinto in pieno solo con la Feralpi, l'altra vittoria, quella con il Südtirol, è arrivata con un gol negli ultimissimi minuti e dopo essere andati in svantaggio e le partite con il Cosenza, lo Spezia e il Lecco dicono con chiarezza di una squadra che al Barbera fa fatica, nonostante la spinta di un pubblico che per 100 minuti ha incoraggiato i suoi beniamini e solo a partita finita li ha sonoramente fischiati.

Corini ha schierato una formazione iniziale con tante novità. Intanto, ha optato per Soleri al centro dell'attacco, lasciando inizialmente fuori Brunori, che in settimana ha avuto un lutto in famiglia e ha saltato la rifinitura. Accanto a Soleri, Mancuso. Insigne in panchina e Di Francesco sul terreno di gioco, ma con compiti da tornante di sinistra, in modo da tenere più vicini i due attaccanti di peso. A destra ha giocato invece Vasic, che al 35' del primo tempo ha dovuto però lasciare il campo per un infortunio. L'entrata di Henderson al posto del giovane ex Padova ha indotto Corini a rivoluzionare ancora la tattica, anche perché già da mezz'ora il Palermo era sotto nel punteggio, per il gol segnato in avvio di partita da un palermitano doc, Giovanni Crociata, lesto a insaccare sul cross da destra di Lepore, colpevolmente lasciato solo da Lund.

Neppure il tempo di riorganizzare la squadra, portando Di Francesco più avanti e sulla destra, e di sfiorare il pari con una girata di Soleri miracolosamente respinta da Melgrati, che Corini ha dovuto vedere nuovamente il pallone in fondo al sacco: azione fotocopia, ma stavolta sulla sinistra, da dove Ionita ha centrato per Sersanti, che ha messo in rete nel caos della difesa rosanero. Nel finale di primo tempo la fortuna ha definitivamente voltato le spalle all'undici di casa, incaricando la traversa di respingere un'altra magica punizione di Stulac.

Nella ripresa il Palermo si è buttato in avanti all'arrembaggio e ha provato in tutti i modi a recuperare il doppio svantaggio, come aveva fatto con lo Spezia. Un'altra traversa ha negato l'1-2 già all'8' del secondo tempo, opponendosi al colpo di testa di Soleri. I rosa hanno spinto con veemenza, Corini ha mandato in campo Brunori e Insigne, ma pian piano la lucidità è venuta meno e il cuore da solo non è ruscito nell'impresa. Brunori nel recupero ha prima segnato palesemente con il braccio e poi ha realizzato un rigore concesso per un altro fallo di mani, stavolta di Celjak del Lecco. Prima rete al Barbera quest'anno per il bomber rosa, ma non c'è motivo di gioirne.

Palermo-Lecco 1-2

RETI: pt 8' Crociata, 42' Sersanti; st 49' Brunori (rig.)

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5.5 (1' st Graves 6), Lucioni 6, Ceccaroni 6, Lund 5 (30' st Aurelio sv); Gomes 6, Stulac 6.5, Vasic 6 (35' pt Henderson 6); Mancuso 5.5 (10' st Insigne 5.5), Soleri 6, Di Francesco 6 (10' st Brunori 6). In panchina: Desplanches, Kanuric, Nedelcearu, Marconi, Segre, Valente. All. Corini 5.5

LECCO (4-3-1-2): Melgrati 7.5; Lepore (21' st Lemmens) 7, Celjak 6.5, Bianconi 6, Caporale 6; Ionita 6.5, Galli 6 (17' st Giudici 6), Crociata 7 (34' st Degli Innocenti sv); Sersanti 6.5; Buso 6.5 (17' st Tenkorang 6), Novakovich 7 (34' st Eusepi sv). In panchina: Saracco, Bonadeo, Battistini, Donati, Di Stefano, Pinzauti, Tordini. All. Bonazzoli

ARBITRO: Piccinini di Forlì (Laudato-Bahri) 6

NOTE: ammoniti Celjak, Caporale, Mateju, Stulac

Nella foto di Tullio Puglia il gol del Lecco