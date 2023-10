Palermo, Corini dopo il ko col Lecco: «Deluso ma dobbiamo accettare la sconfitta»

«Siamo molto delusi, ora andiamo a Genova per fare la partita». Analizza la sconfitta per 1-2 rimediata al Barbera contro il Lecco Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ma già pensa alla trasferta contro la Sampdoria (in programma sabato 4 novembre).

Il Genio ha poi analizzato la gara: «Abbiamo creato tante occasioni da gol ma non le abbiamo sfruttate. Sapevamo che loro avrebbero cercato di farci del male in contropiede. Il primo gol si può prendere - ha continuato Corini - il secondo no. Ne avevamo concesso uno simile anche contro lo Spezia. Volevo fare una partita diversa, ero convinto che a campo lungo, palleggiando di più e attaccando centralmente avremmo vinto la partita».

Un risultato che fa scivolare i rosanero in quarta posizione (con una gara in meno) dietro Catanzaro e Venezia: «Eravamo consapevoli che una vittoria ci avrebbe portato in zona promozione diretta. Qualche scelta è stata sbagliata, abbiamo pagato. Loro erano in fiducia. Dobbiamo accettare la sconfitta e guardare avanti, al match contro la Sampdoria».

Un risultato che non può aver fatto felici gli oltre 25.000 tifosi rosanero presenti oggi allo stadio. Ma oltre il danno, c’è anche la beffa; al 35° minuto Vasic è infatti uscito per infortunio: «Dopo la botta ha sentito tirare il quadricipite femorale. In settimana farà le indagini strumentali», ha detto Corini. Una prova incolore da parte di tutti, anche per lo stesso Mancuso che nelle ultime 5 gare era sempre stato decisivo: «Lui è più un attaccante di raccordo, non di contropiede. Di Francesco e Brunori? Hanno lavorato bene ma erano troppo chiusi», ha concluso l’allenatore bresciano.

Nella foto di Tullio Puglia l'allenatore Eugenio Corini