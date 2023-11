Il Palermo festeggia 123 anni, compleanno speciale al Barbera per 400 tifosi rosanero

Il Palermo festeggia 123 anni. A celebrare la giornata, sui social, è la società che sui social rosanero ha postato un'immagine con la scritto "Buon compleanno" (nella foto). Il Palermo, così come sta scritto ben visibile sulla facciata dello stadio Renzo Barbera, è stato fondato l'1 novembre del 1900.

La storia dei rosanero ha inizio quando un gruppo di giovani palermitani decise di fondare una società calcistica. Inizialmente la squadra si chiamava Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, ma pochi anni dopo il nome venne cambiato in Palermo Foot-Ball Club. La squadra giocava in un campo situato vicino al porto di Palermo, ma in seguito si trasferì in un nuovo stadio, il Littorio, che poteva ospitare circa 30 mila spettatori. E così arrivarono i primi successi nei tornei dedicati ai club meridionali, tra cui le vittorie nella Whitaker Challenge Cup e nella Coppa Lipton.

E la giornata sarà particolare anche per tanti tifosi che trascorreranno una giornata presso l'impianto sportivo di viale del Fante. La società, per celebrare insieme ai tifosi questa data, ha deciso di proporre un'iniziativa, aprendo le porte per uno speciale Open Day Rosanero. Previste visite speciali gratuite al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro.

Saranno in 400 i tifosi che parteciperanno all'evento. Il club, infatti, lo scorso 27 ottobre, aveva messo a disposizione online questo quantitativo di ticket per partecipare all'evento, numero limitato al fine di garantire le misure di sicurezza previste dalla legge, con i biglietti che sono stati polverizzati in meno di un minuto.