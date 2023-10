Palermo, altro pienone in vista: contro il Lecco già superata quota 16000 spettatori

Ancora una volta il Palermo potrà contare sulla spinta di un Barbera infuocato. Questa volta contro il Lecco. Come reso noto dai canali social del club, infatti, ad assistere al match sono già attesi oltre 16.000 spettatori (sono 16.876, per la precisione). Ci sono ancora più di due giorni a disposizione per comprare il proprio tagliando e spingere i propri beniamini contro la squadra di Emiliano Bonazzoli. Sarà difficile eguagliare o superare il dato della scorsa partita, quella contro lo Spezia, quando erano in 29.117 di lunedì sera, ma di sicuro ci sarà la solita grande atmosfera.

Del resto, quest’anno i sostenitori palermitani al Barbera sono sempre stati almeno più di 22.000. Nelle ultime 4 partite casalinghe hanno preso posto al Barbera oltre 102.000 persone tra abbonati e paganti. Numeri da serie A per un Palermo che cerca in casa la vittoria dopo il pareggio in extremis contro i liguri. In generale, in questa stagione, gli uomini di Corini vanno più forte lontano dalla Sicilia dove hanno raccolto ben 13 punti in 5 gare di fronte ai soli 7 conquistati nei 4 impegni al Renzo Barbera.