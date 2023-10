Palermo-Lecco: al via la vendita dei biglietti, si attende un nuovo boom di spettatori al Barbera

Da questa mattina, 25 ottobre, al via la vendita dei tagliandi per assistere alla partita tra il Palermo e il Lecco, undicesima giornata di campionato, in programma domenica 29 ottobre alle ore 16.15 al Renzo Barbera. Dopo il record stagionale di tifosi sugli spalti, registrato lunedì scorso durante il match tra i rosanero e lo Spezia, con 29.117 tra abbonati (12.603) e possessori del tagliando per la singola partita (16.514), il Renzo Barbera si prepara ad un altra grande affluenza di spettatori. Già battuto lunedì scorso anche il record di presenze di 100mila spettatori in totale nelle prime 4 gare interne.

La caparbia nel rimontare dallo 0-2 al 2-2 e gli applausi finali nel match scorso, pareggiato al 104esimo, tiene alta la speranza dei tifosi del Palermo nella promozione in serie A. E proprio la presenza dei supporters può essere l'arma in più per il Palermo per centrare la promozione o quantomeno i play off.

Ecco perchè è lecito attendersi che saranno in tanti presenti anche per la partita di domenica prossima. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 di domenica 29 ottobre o, comunque, fino a esaurimento della disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

Prezzi

I prezzi sono divisi in due fasce, biglietto intero e riduzioni per donne, over 65 e under 16. Le curve costano 18 euro e 14 euro; la tribuna Montepellegrino superiore 23 euro e 18 euro; quella inferiore 28 euro e 23 euro; la tribuna laterale 39 euro e 31 euro; la tribuna centrale 60 euro e 45 euro; la centralissima 85 euro e 65 euro. I residenti nella provincia di Lecco potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19:00 di sabato 28 ottobre.