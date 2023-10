Palermo, Gomes: «Con il Lecco vogliamo i tre punti, fantastico il gol di Stulac»

“Abbiamo fatto una grande rimonta, ringraziamo i tifosi per il sostegno incessante”. Ha ancora in testa quel boato dei tifosi al minuto 104 Claudio Gomes (nella foto). Il centrocampista del Palermo, anche ieri (23 ottobre) autore di una grande prestazione, ha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Non era facile rimontare una svantaggio di due gol, siamo una squadra forte. Grazie al duro lavoro ci abbiamo creduto fino alla fine”.

Da 0-2 a 2-2, anche grazie alla spinta incessante dei 29117 spettatori presenti ieri al Barbera: “Sono stati importantissimi, la loro spinta è stata continua e ci hanno aiutato fino alla fine. Io e i miei compagni vogliamo ringraziarli per il supporto”.

Un gol “fantastico”; così lo ha definito Claudio Gomes: “Sono felice per Stulac, ha trovato una traiettoria pazzesca, è un grande calciatore”. Il Palermo tornerà al Barbera domenica 29 ottobre, contro il Lecco: “Vogliamo vincere – ha detto convinto il francese – siamo terzi ma il campionato è molto lungo. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti”. Con il match giocato ieri Gomes ha raggiunto le 8 presenze in campionato, la quinta da titolare. Il 23enne è rimasto in panchina soltanto contro la Feralpisalò, poi è stato sempre impiegato da Eugenio Corini, dall’inizio o a partita in corso. In totale, ha collezionato 529’ minuti.