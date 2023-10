Contro lo Spezia la scalata del Barbera a... quota 100 mila

Una crescita esponenziale destinata a non fermarsi. Il Palermo lunedì 23 ottobre tornerà a giocare al Renzo Barbera e lo farà dopo le 24 mila presenze fatte registrare domenica 1 ottobre contro il Südtirol. Quello che ci si aspetta dal pubblico rosanero è che questo splendido numero possa ulteriormente crescere, visto che nella partita successiva il Palermo è riuscito a vincere a Modena, portandosi al secondo posto solitario con una partita in meno e, quindi, con la potenzialità di poter essere al comando della graduatoria generale.

Fino a questo momento il pubblico del Palermo ha sempre risposto più che presente, facendo registrare la media spettatori stagionale più alta della Serie B con i suoi 24.359 sostenitori, per un totale di 73.076 tifosi che hanno assiepato le tribune e le curve dello stadio in queste prime tre partite di campionato. Al secondo posto il Ferraris della Sampdoria con 21.725 spettatori, seguito dal San Nicola di Bari che al momento ha portato allo stadio 20.525 tifosi. Una risposta a dir poco soddisfacente, frutto dell’ottimo lavoro estivo sul mercato e dello scoppiettante inizio di campionato degli uomini di Corini, capaci di ottenere risultati in campo e mostrandosi attaccati alla maglia anche fuori dal terreno di gioco, riuscendo a instaurare un rapporto di simbiosi con l’intera piazza, che sogna la promozione nella massima serie.

Adesso, contro lo Spezia l’obiettivo è quello di raggiungere quota 100 mila spettatori totali, alzando la media a 25 mila presenze. Servono 27 mila spettatori, praticamente quelli che la passata stagione hanno assistito al match interno contro il Frosinone. Il record della passata stagione fu quello dell’ultima giornata di campionato, contro il Brescia, in cui il Palermo fece registrare 32 mila persone allo stadio. Numeri che la squadra di Corini potrebbe già raggiungere alla decima giornata di campionato, la nona per i rosanero e la quarta tra le mura amiche. Numeri da record, quindi, per una società che sui tifosi ci ha sempre puntato e con i quali ha spesso fatto la differenza. La scorsa stagione, per esempio, il Palermo chiuse con una media spettatori pari a 20.389, la terza in tutta la categoria e dietro solamente al Ferraris (Genoa) e al San Nicola di Bari.

Durante i vari anni e le diverse stagioni che il Palermo ha giocato, divisi tra le varie categorie, l’evoluzione degli spettatori è stata sempre abbastanza equilibrata, soprattutto se messa a confronto con le altre piazze d’Italia. Il tifo rosanero è sempre stato presente, come testimoniato dai numeri a fine stagione a raccontare i vari risultati. Nella stagione 2003/2004, quella della promozione in Serie A dopo oltre 30 anni, il Palermo si piazzò in questa speciale classifica della media spettatori al secondo posto, dietro ad una corazzata come la Fiorentina: 23.559 spettatori contro i 25.887 dei viola, per un totale di 541.867 presenze durante tutto il campionato. Più bassi i numeri del 2013/14, quando il Palermo di Iachini fece registrare una media di 11.129 spettatori per un totale di 233.702 sostenitori totali, comunque sempre la seconda piazza dopo il Bari. Contro lo Spezia si punta alla quota... 100 mila.