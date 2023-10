Verso Palermo-Spezia, l’ex Elia: «Se segno non esulto, ho rispetto per i tifosi rosanero»

Solo 10 presenze, 3 gol e 1 assist. Un anno difficile e condizionato dall’infortunio quello che Salvatore Elia ha vissuto a Palermo, nel capoluogo siciliano. Questa estate, alla fine, il club ha deciso di non esercitare il riscatto dall’Atalanta. Per lui una nuova destinazione: La Spezia, gli ordini di Alvini. E proprio lunedì, l’esterno offensivo tornerà, da avversario, al Renzo Barbera.

«Sarà una gara complicata – ha detto Elia – come lo sono tutte. Scendere in campo di fronte a 25.000 persone dà la carica per fare bene. A Palermo ho vissuto quattro mesi intensi, sfortunatamente mi sono fatto male in un momento in cui stavo facendo bene». Una storia vecchia per Elia, che ha già collezionato 6 presenze in questa nuova stagione di Serie B: «Giochiamo per vincere come sempre, voglio aiutare la squadra a prendere questi tre punti».

E se uscisse fuori il più classico dei gol dell’ex? Elia sa cosa fare: «Non esulterei, serve rispetto per un popolo che in 4 mesi mi ha dato tanto. Certo – ammette – proverei tanta felicità per i tifosi dello Spezia». Elia vuole fare il massimo: «Lo scorso anno ero partito benissimo a Palermo, voglio fare ancora meglio e migliorare sempre di più. Sarà un campionato tosto, ma voglio tornare a livelli molto alti».