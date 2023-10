Lo Spezia perde Muhl per la gara col Palermo: i bianconeri vivono un periodo complicato

Lo Spezia perde Lukas Muhl per il match contro il Palermo in programma lunedì 23 ottobre. Tegola importante per Alvini che dovrà fare a meno (di nuovo) del suo difensore. Si era già fermato a inizio settembre per un problema all’adduttore. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado al muscolo pettineo della gamba destra; il 26enne tedesco ha già iniziato la riabilitazione.

Uno stop di due settimane circa, un infortunio non troppo grave che gli farà però saltare la sfida del Renzo Barbera. Da domani, Alvini potrà contare invece di nuovo su Pio Esposito, che oggi sarà impegnato contro la Norvegia con l’Italia U21 e poi farà ritorno in Liguria. Otto presenze in stagione e solo un gol; da lui ci si aspetta di più, soprattutto perché i bianconeri hanno la media di 0,75 gol a partita.

Nemmeno una rete a gara, come confermano i 6 gol in 8 match disputati. La squadra allenata da Alvini avrebbe bisogno dei suoi gol: lui che lo scorso anno con la Primavera dell’Inter ne realizzò ben 15 in 30 presenze con la media esatta di una rete ogni 2 partite. Retrocessi dalla serie A, le aspettative erano ben altre per lo Spezia, che ha conquistato soltanto 6 punti in 8 partite e occupa al momento la 16esima posizione, in piena zona playout. Undici gol subiti e solo 6 fatti, ben 4 sconfitte, una sola vittoria e tre pareggi. Nelle ultime gare, la squadra sembra però essere cresciuta come confermano la vittoria ottenuta contro la Feralpisalò e il pareggio casalingo con il Pisa.

Un ambiente già caldo e reso ancora più incandescente dal caso Ekdal, che dal ritiro della sua nazionale svedese ha “minacciato” di prendere provvedimenti se il suo minutaggio non aumenterà nel tempo: “Farò valutazioni”, ha detto il centrocampista ex Cagliari. Come se non bastasse, poi, tiene banco la questione stadio. La squadra non ha giocato all’Armando Picco, ma questa settimana potrebbe essere decisiva per la riapertura parziale dell’impianto in vista del prossimo match casalingo con il Cosenza. Il 20 di ottobre è infatti in programma la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza. Lo Spezia non arriva troppo sereno alla sfida contro il Palermo, ma tutto può succedere.