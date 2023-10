Palermo, il futuro è di Patryk Peda: titolare con la sua Polonia a 21 anni

Il Palermo segue da vicino Patryk Peda. Il difensore centrale è stato l’ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato, la scommessa del direttore sportivo Leandro Rinaudo. Con la sua Polonia ha giocato entrambe le partite valide per la qualificazione ai prossimi europei da titolare, senza mai essere stato tolto dal campo.

Con la sua maglia numero 5 ha debuttato contro le Isole Far Oer, nel matc che i biancorossi allenati da Probierz hanno vinto per 0-2. Peda ha giocato dall’inizio, per la prima volta con la nazionale, a soli 21 anni. Partita di sostanza e qualità la sua, di grande personalità nonostante la giovanissima età. Tre giorni dopo, il commissario tecnico lo ha schierato ancora dall’inizio, nel match pareggiato 1-1 contro la Moldova.

Due grandi notti per il colosso alto 1,92 metri, al fianco di giocatori esperti come Milik e Zielinski, giocatori di Juventus e Napoli rispettivamente. Un’occasione in più per crescere, giocando nel panorama internazionale e in partite così importanti. La convocazione e le due titolarità consecutive stupiscono però fino a un certo punto.

Peda ha infatti già disputato un buon campionato di serie B con la maglia della Spal nella scorsa stagione e si sta riconfermando quest’anno anche in serie C, dove rimarrà fino a giugno 2024 prima di aggregarsi ufficialmente con il Palermo. In campionato ha collezionato 6 presenze impreziosite da un gol (alla quinta giornata, contro la Lucchese) e un assist. Un difensore con il vizio del gol, visto che quello segnato quest’anno è già il terzo in carriera. Gli altri due, li aveva realizzati contro la Lazio U19 nella stagione 2020-2021 e in serie B contro il Cosenza nel match vinto dai ferraresi per 5-0.