Palermo, 4 successi consecutivi fuori casa come nell’anno dell'ultima promozione in Serie A

Con la vittoria sul Modena per 0-2 il Palermo ha centrato la quarta vittoria di fila in trasferta. L’ultima volta che i rosanero raggiunsero questa serie positiva fu promozione in Serie A. Precisamente nella stagione 2013-2014, quando in panchina sedeva Giuseppe Iachini.

In quel caso, i successi esterni consecutivi arrivarono addirittura a 8. La squadra di Corini, ora seconda in classifica a quota 19 punti e con una partita da recuperare (l’8 novembre, contro il Brescia), ha aperto la serie di vittorie lontano dal Renzo Barbera contro la Reggiana (1-3), quindi i successi contro Ascoli (0-1), Venezia (1-3) e Modena (0-2).

Nove gol fatti e solo due subiti, due vittorie con più di due reti segnate. Quello del Braglia è stato anche il sesto successo nelle ultime sette gare. Numeri che dalle parti di viale del Fante non si vedono da tempo. Quattro successi esterni consecutivi, dicevamo. L’ultima volta che il Palermo fece così bene alla fine ottenne la promozione in serie A.

C’era Iachini in panchina e giocatori del calibro di Dybala, Belotti, Vazquez e Bolzoni. Allora la striscia di vittorie esterne fu aperta dallo 0-3 di Castellammare, contro la Juve Stabia. Seguirono poi le vittorie contro Pescara (1-2), Varese (1-2) e il successo di misura nel derby contro il Trapani (0-1). Il Palermo raggiunse le quattro vittorie fuori casa di fila ma non si fermò qui. Ne conquistò infatti altre 4: Latina (1-3), Novara (0-1 e promozione aritmetica in serie A), Cittadella (0-2) e Ternana (1-2).

Un ruolino di marcia impressionante che si concluse poi con il pareggio in casa contro il Crotone ma con la promozione ormai ampiamente raggiunta. Il Palermo di Corini per adesso è fermo a quattro successi esterni consecutivi ma non vuole fermarsi. I numeri sono da promozione, nonostante il segreto del successo sia guardare soltanto alla prossima partita. Intanto con il gol di Henderson, in apertura di secondo tempo, salgono a 11 i marcatori diversi in stagione. A Modena, di fronte a 3.402 tifosi rosanero, il Palermo ha dimostrato di poter stare in alto in classifica. Molto, in alto.

Nella foto di Tullio Puglia, il bomber dei rosanero Matteo Brunori