Palermo-Südtirol 2-1, il gol di Aurelio regala i tre punti ai rosa: la gara minuto per minuto

Poluzzi salva sul colpo di testa di Brunori

42' Clamorosa occasione per il Palermo. Cross di Stulac per Segre che prova la semi-rovesciata e finisce per servire Brunori; il numero nove tutto solo colpisce di testa, ma non angola e Poluzzi riesce a respingere. Nella mischia, il capitano commette poi fallo sull'estremo difensore altoatesino.