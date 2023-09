Verso Venezia-Palermo, le probabili scelte di Corini: ipotesi Vasic dall'inizio, Insigne si riprende la fascia

Il secondo tempo di venerdì sera contro il Cosenza ha indubbiamente detto che il Palermo pecca di stanchezza in qualche suo interprete. Il tour de force iniziato contro i calabresi, e che registra ancora ben 4 partite nei prossimi 19 giorni, richiede giocoforza la rotazione di alcune pedine.

Per questo motivo Eugenio Corini contro il Venezia (martedì 26 settembre) farà rifiatare qualcuno, soprattutto a centrocampo, il reparto che è sembrato maggiormente in sofferenza contro i calabresi.

In porta ci sarà ancora Mirko Pigliacelli, in difesa Lund a sinistra al posto di Aurelio, al centro ancora Lucioni e Ceccaroni ma non sono escluse sorprese. Marconi sta bene ed è ancora alla ricerca dei primi minuti in questo campionato.

A destra ancora Mateju vista l’indisponibilità di Buttaro. A centrocampo, potrebbe esserci spazio per Aljosa Vasic che dovrebbe prendere il posto di Henderson. Lo scozzese è uscito nel corso del secondo tempo della sfida contro il Cosenza a causa di un affaticamento al flessore. Nulla di grave, ma Corini opterà per un turno di riposo. In cabina di regia ci sarà ancora Stulac con Segre mezzala. Dovrebbe partire ancora dalla panchina Gomes. In attacco, tornerà Insigne dal primo minuto al posto di Di Mariano.

L’ex Frosinone era già entrato al 76esimo dell’ultimo match perso in casa (0-1) contro la squadra di Fabio Caserta e adesso proverà ad incidere dall’inizio. A destra giocherà ancora Di Francesco mentre Brunori sarà la punta centrale. Di Mariano scalpita e quasi sicuramente avrà spazio a gara in corso. Dall’altra parte Vanoli punterà sulle sue certezze. Rispetto al match pareggiato al Rigamonti di Brescia, l’allenatore veneto dovrebbe cambiare soltanto un calciatore: Johnsen al posto di Pierini.

Poi tutti confermati dalla difesa al centrocampo, con Joronen in porta, Sverko, Idzes, Altare e Zampano a comporre il quartetto difensivo e Allertsson, Tessmann e Busio a centrocampo. In avanti, come detto, Johnsen con Cheryshev e l’inamovibile Pohjanpalo. Di seguito le probabili formazioni di Venezia-Palermo:

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Šverko; Ellertsson, Tessmann, Busio; Johnsen, Pohjanpalo, Cheryshev.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic (gomes), Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.