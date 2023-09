Palermo, Corini felice dopo il successo di Ascoli: “Il gol nasce da uno schema provato in allenamento”

“Questa è una vittoria importantissima, siamo stati equilibrati”. Parola di Eugenio Corini, soddisfatto dopo la vittoria ottenuta contro l’Ascoli al minuto 93 grazie ad gol di Mancuso.

“Non ci aspettavamo – ammette l’allenatore bresciano – una partenza così forte da parte loro, poi quando abbiamo iniziato a giocare palla a terra le cose sono cambiate”.

Una partita maschia, sporca, ma portata a casa grazie alla scivolata di Mancuso su spizzata di Soleri all’ultimo respiro: “Ringrazio il mio staff che ha lavorato sodo su queste situazioni. Il gol nasce da uno schema che avevamo preparato in allenamento – ha ammesso –“. Corini, dopo il successo esterno, ha fatto i complimenti a anche gli avversari: “Conosco bene Viali – ha detto – sapevo che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà e così è stato. Sono sicuro che metteranno in difficoltà diverse squadre”