Palermo-Feralpisaló, le formazioni ufficiali: esordio per Henderson, ritorna Aurelio

Il Palermo riaffida le chiavi del centrocampo a Leo Stulac, come anticipato nelle probabili formazioni. Rifiata Gomes nel ruolo di mediano mentre c’è l’esordio di Henderson al posto di Vasic, che per la prima volta si accomoda in panchina. In difesa, sulla corsia di sinistra si riprende il posto Aurelio, Lund in panchina pronto ad entrare a gara in corso. In attacco, Di Francesco in panchina mentre è ancora confermato il trio Di Mariano-Brunori e Insigne. La Feralpisaló di Stefano Vecchi si risponde con il 3-4-3. Prendente l’ex Palermo Fiordilino a centrocampo. In attacco, scelti Compagnon, La Mantia e Di Molfetta.

Ecco le formazioni ufficiali di Palermo-Feralpisaló:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 53 Henderson, 6 Stulac, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 30 Valente, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ (3-4-3): 1 Pizzignacco; 6 Bacchetti, 23 Ceppitelli, 19 Pilati; 2 Ferrarini, 16 Fiordilino, 8 Balestrero (C.), 87 Martella; 14 Compagnon, 91 La Mantia, 10 Di Molfetta.

A disposizione: 34 Minelli, 61 Volpe, 3 Tonetto, 9 Butic, 20 Zennaro, 25 Sau, 27 Libera, 66 Bergonzi, 70 Parigini, 77 Gjyla, 94 Letizia, 97 Felici.

Allenatore: Vecchi.