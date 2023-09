Palermo, parla Corini: «Bello ritrovare finalmente i tifosi. E d'ora in poi gioca chi è più motivato»

«Aver vinto con rabbia a Reggio Emilia è stato fondamentale: mi è piaciuto come abbiamo reagito all’1-1. Oggi vinciamo anche le partite sporche, anche perché abbiamo gente che ha vinto la Serie B». Torna a parlare della vittoria ottenuta a Reggio Emilia Eugenio Corini in conferenza stampa, per caricare i suoi ragazzi in vista del match di domani (2 settembre). «Vecchi – dice l'allenatore del Palermo - è bravo e la Feralpisalò è pronta: ha idee e un gioco chiaro. Però abbiamo le caratteristiche per vincere e dobbiamo voler vincere. Loro sono anche bravi a cambiare durante la partita: noi saremo pronti».

Sugli ultimi due nuovi acquisti Corini ha poi esternato la sua soddisfazione: «Sono due giocatori importanti. Di Francesco può giocare anche molto bene a destra: è dinamico e ha qualità tecniche. Abbiamo cercato duttilità sulla corsia esterna. Sicuramente è un acquisto importante e di livello. Per il centrocampo avevamo un’idea precisa e abbiamo trovato quelle caratteristiche in Coulibaly, anche perché la Serie B diventa molto fisica da gennaio. Sono due operazioni intelligenti, chiuse oggi ma portate avanti in diversi giorni. Un mercato perfetto non esiste, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro».

L’allenatore sa che dovrà attendere per entrambi la migliore condizione: «Di Francesco ha fatto un allenamento e Coulibaly nessuno: difficile metterli dall’inizio domani. Farò qualche piccola variazione, ma con i nuovi arrivati sicuramente no». Adesso c’è davvero tanta concorrenza e qualità, questo Corini lo sa bene. Ma questo scenario lo stimola: «Fa parte del mio mestiere, devo capire chi è più motivato. L’obiettivo è portare questa maglia in alto, non accetto quindi atteggiamenti negativi».