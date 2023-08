Palermo, Corini: «Contava solo vincere questa partita»

«Era importante vincere, nel secondo tempo abbiamo gestito bene». Un Corini soddisfatto a metà quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta, per 1-3, contro la Reggiana.

«Primo tempo complicato con loro che stavano molto bene nonostante il nostro gol nato da un bellissimo schema. Hanno giocato una partita di livello e noi eravamo nervosi anche in fase di possesso. Possiamo fare meglio», ha ammesso. Corini ha poi analizzato il secondo tempo del match: «Abbiamo gestito bene, è stata sicuramente una partita sporca ma contava, lo ripeto, solo portarla a casa. Loro hanno segnato con un calcio d’angolo evitabile mentre noi potevamo fare più gol. Si poteva fare meglio ma va bene così. Abbiamo consolidato la gara con il possesso e siamo stati bravi».

Sul mercato Corini non si è nascosto sul possibile arrivo di Di Francesco e altri rinforzi: «Ci stiamo lavorando. Se arriverà qualche altro ragazzo? Vedremo, siamo al lavoro». Protagonista del match è stato Jacopo Segre, intervenuto in sala stampa dopo la vittoria di Reggio Emilia. Suo il secondo gol che ha permesso ai rosanero di passare di nuovo in vantaggio: «Sono contento, voglio aiutare questo club dal primo all’ultimo minuto. Nel calcio non bisogna mai mollare, abbiamo vinto contro una squadra molto organizzata».