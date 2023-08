Bari-Palermo, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti: prezzo e modalità

Via libera alla vendita dei biglietti per la prima partita stagionale tra Bari e Palermo, in programma venerdì 18 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio San Nicola di Bari. Si prevede un grande esodo dei tifosi rosanero, pronti a sostenere subito la squadra rosanero in trasferta. I supporter del Palermo possono acquistare i tagliandi sul circuito Ticketone da oggi e fino alle ore 19 di giovedì 17 agosto, sia online su che nei punti vendita fisici. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 18 euro oltre un euro di prevendita.

I tifosi palermitani residenti nella provincia di Palermo possono acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della nostra tessera, la fidelity card SiamoAquile. Chi invece non è residente nella provincia di Palermo può acquistare i tagliandi per il settore ospiti solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile.

Come acquistare i tagliandi

Per acquistare i tagliandi occorre collegarsi su https://sport.ticketone.it/search, cliccare sul menù in alto a destra e poi su "Autorizzazione tessere", inserire i campi obbligatori tra cui il numero di tessera di 12 cifre della fidelity. Prima di completare l'acquisto del biglietto online verrà richiesto, oltre il numero tessera fidelity, il "Codice Sicurezza (Listicket)". È un codice di 6 cifre che equivale a giorno, mese e anno di nascita dell'acquirente. L'autorizzazione è istantanea e una volta completata si potrà acquistare sul sito ticketone il biglietto per il settore ospiti.

I controlli

Per motivi di sicurezza e per garantire l'ordine pubblico, tutti i tifosi che raggiungeranno lo stadio San Nicola di Bari, con mezzi di trasporto via terra, dovranno fermarsi all'area di servizio Acquaviva delle Fonti (30 km prima di Bari) , per un primo prefiltraggio da parte delle forze dell'ordine.