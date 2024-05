Il marinese Minì sesto ad Imola dopo una bella rimonta: il siciliano in piena lotta per il mondiale

Un guaio al via, posizioni perse e poi la rimonta. Una gara dolce e amara, quella di Gabriele Minì, 19 anni, nel gp di Imola in Formula 3.

Nella Feature Race, il giovane marinese era scattato dalla sesta posizione, quando è incappato in uno stallo della vettura nel momento di lasciare la propria piazzola di partenza, scivolando così in dodicesima posizione.

Il siciliano non si è dato per vinto e con la sua Dallara-Prema ha fatto una gara tutta in rimonta, chiudendo alla fine in sesta posizione. Minì saluta Imola con 45 punti, in piena lotta per il titolo, a sette lunghezze dal leader della classifica, l'italiano Leonardo Fornaroli su Trident. La Feature Race è stata vinta dal francese Sami Meguetounif davanti a Goethe e Fornaroli.