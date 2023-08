Il Palermo sbarca a Cagliari per la coppa Italia e saluta Broh, ceduto al Sud Tirol: «In bocca al lupo Jere»

Il Palermo ha lasciato il ritiro di Veronello ed è partito per Cagliari dove domani, alle 21,15, affronterà la squadra di casa in Coppa Italia. Una partita da dentro o fuori tra la neopromossa in A e i rosanero per la prima uscita ufficiale stagionale per entrambe.

La squadra vuole fare bella figura, un successo o comunque una bella prestazione fuori casa potrebbe dare un'ultima accelerata alla campagna abbonamenti e raggiungere o magari superare le tessere sottoscritte dai tifosi nella scorsa stagione. Corini vuole iniziare con il piede giusto e ha pochi dubbi di formazione. Le uniche defezioni sicure sono quelle di Aurelio e Mancuso. Per il resto, sembra ormai certo l'utilizzo del modulo 4-3-3- con Pigliacelli in porta, Mateju (o Buttaro), Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori, Di Mariano (Damiani). Qualche problema di formazione in più per Ranieri che dovrà fare a meno di alcuni giocatori e non rischierà Jankto, quantomeno dal primo minuto. Per il resto la squadra verrà schierata con un 4-4-2 Scuffet; Zappa, Dossena, Altare, Augello; Nandez (Azzi), Lella (Deiola), Makoumbou (Sulemana), Di Pardo; Luvumbo, Pavoletti.

La società rosanero, nel frattempo, in attesa di mettere a segno qualche altro colpo di mercato in entrata, sta procedendo a sfoltire la rosa. E così, dopo aver salutato ieri Corona, stamattina è toccato a Broh che è tornato al Sud Tirol in prestito. Il Palermo lo ha comunicato attraverso un post, augurando fortuna al centrocampista: "In bocca al lupo Jere", e con una nota ufficiale: "Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto al F.C. Sudtirol il calciatore Jeremie Broh. Il centrocampista si trasferisce a titolo temporaneo. A Jeremie un 'in bocca al lupo' da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Il centrocampista, classe 1997, adesso, va a giocare in prestito nella squadra che alcuni anni fa lo aveva rilanciato.