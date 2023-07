Palermo, al via la campagna abbonamenti: prezzi e agevolazioni per i tifosi

“E già non vedo l’ora di ritornare…”. Recita così uno dei cori più famosi della curva nord 12. Manca ancora tanto (il campionato inizierà il 19 agosto) ma il Palermo comunica già una notizia importante per i tifosi. Da mercoledì 5 luglio inizierà infatti la campagna abbonamenti 2023-2024 con tariffe e promozioni nuove. Lo ha reso noto il club tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Protagonisti saranno anche quest’anno i vecchi abbonati che "potranno approfittare – si legge sul sito del club - di un lungo periodo di prelazione per rinnovare o cambiare il proprio posto a tariffe agevolate rispetto al costo di tutte le singole gare. Per loro, più del 40% di sconto in alcuni settori (intero e donna/over 65), e almeno il 50% di sconto in tutti i settori per tutti gli Under 16”.

La novità si chiama però “Promo in famiglia”, dedicata alle famiglie e agli under 14 “a cui sarà riservato un settore dello stadio in gradinata superiore, fino ad un massimo di 600 posti – specifica la società -. La promo permetterà ai nuclei familiari di acquistare fino a 2 abbonamenti “promo famiglia” per i figli under 14 al costo di 19 euro ciascuno, purché siano legati all’acquisto da parte di un genitore di un abbonamento a tariffa intera, soltanto in fase di vendita libera. L’eventuale altro genitore, se vorrà, avrà la possibilità di acquistare un posto nello stesso settore alla tariffa di riferimento”.

La prelazione si svolgerà in tre fasi: nella prima i vecchi abbonati potranno solo confermare il proprio posto e non scegliere di cambiarlo in una fase successiva. Questa prima parte andrà dalle 13 di mercoledì 5 luglio alle 23.59 di domenica 16 luglio. Dalle 11.00 di martedì 18 luglio alle 18.00 di mercoledì 19 luglio, invece, esclusivamente gli abbonati 2022/2023 soci di Amici Rosanero (l’associazione che detiene la quota popolare del club) che non avranno confermato il proprio posto nella fase precedente, avranno la possibilità di scegliere uno nuovo posto. Dalle 16 di giovedì 20 luglio alle 23.59 di mercoledì 26 luglio, infine, tutti gli abbonati della stagione sportiva 2022/2023, che non avranno confermato il proprio posto nella fase 1, potranno cambiare il proprio posto e sceglierne uno nuovo mantenendo la tariffa agevolata. Per quanto riguarda i prezzi, ci saranno agevolazioni per chi si abbonerà in fase di prelazione, mentre per tutti gli altri ci saranno costi superiori. In curva 180 euro (intero), 140 (Under e over 65) e 120 per gli under 16; 250 euro, 195 e 140 per la gradinata (anello superiore) rispettivamente intero, over e under 65 e under 16; nell’anello inferiore, invece, sono leggermente più alti: 315 (intero), 250 (under e over 65) e 180 (under 16). Si passa poi in Tribuna Laterale dove il prezzo intero è di 500 euro, mentre 400 e 300 per under e over 65 e per under 16; in Tribuna Centrale 700 euro (intero), 560 (under e over 65) e 420 (under 16). In Tribuna Centralissima addirittura 1050 euro (intero), 840 (over e under 65) e 630 euro per gli under 16.