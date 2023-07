Palermo, alcune zone dello stadio Barbera non disponibili per gli abbonati: i settori interessati

Lavori di ammodernamento all'interno dello stadio Renzo Barbera di Palermo e alcune zone dell'impianto saranno off limits nel corso della stagione. Proprio per questo, la società ha deciso di non mettere disponibili alcune aree per il rinnovo del proprio abbonamento.

Posti non disponibili, i settori interessati

Le zone interessate dai lavori di ammodernamento sono quelle della tribuna: due aree della centralissima e altrettante della laterale. In particolare i settori C33 e C2 della tribuna laterale e D33 e D2 della centralissima. Ciò si evince dal sito ufficiale: provando a rinnovare l'abbonamento, infatti, si trova l'avviso: "Si informa che non sarà possibile rinnovare alcuni posti occupati durante la stagione 22/23 nei settori C33 e C02 di tribuna laterale e D33 e D02 di tribuna centralissima. Si potrà contattare l'organizzatore all'indirizzo mail [email protected] per il cambio posto".

Posti non disponibili, i chiarimenti della società

Nelle scorse ore, alcuni tifosi non hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento in tribuna e sono partite le prime lamentele. La società rosanero ha quindi inviato delle mail ai sostenitori rosanero chiarendo che: "l’area in questione sarà interessata da lavori di ammodernamento strutturale volti a migliorare la fruizione dello stadio". Si tratta di un investimento del Palermo volto a migliorare alcune zone della tribuna. I lavori dovrebbero iniziare nel corso della stagione, per questo non è possibile rinnovare l’abbonamento. La società rosanero è comunque in costante contatto con l’Amministrazione Comunale per tutti gli altri interventi di miglioria del “Barbera”.

Posti non disponibili, cosa fare

Gli abbonati che vogliono rinnovare la tessera ma che trovano il posto non disponibile potranno contattare l'organizzatore all'indirizzo mail [email protected] ed effettuare il cambio dal 20 al 26 luglio, mantenendo lo sconto previsto.