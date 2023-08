Palermo, superata quota diecimila per gli abbonamenti: a un passo dalla cifra dell'anno scorso

Entusiasmo, passione. Per il calcio in generale ma ancora di più a Palermo e per il Palermo. Sono 10.125 gli abbonamenti sottoscritti per la prossima stagione. Oltre 1500 da quando è iniziata la vendita libera, giorno 28 luglio. Per la precisione sono stati 1578 i tifosi che “ex novo” hanno deciso di sostenere per tutta la stagione la squadra di Eugenio Corini. E si avvicina nel frattempo la cifra dell’annata scorsa, quando gli abbonati furono 10.446.

Ne restano 321, per raggiungere quel dato. Già al termine della fase di prelazione, le tessere sottoscritte (confermate) erano state 8547, il 20% in più rispetto all’anno precedente (sempre in fase di prelazione). Dati che confermano l’entusiasmo e la voglia di tornare a cantare sugli spalti del Renzo Barbera.

E che lasciano fiducia sul nuovo record stagionale di abbonati. Il risultato, non ancora definitivo, di una propaganda che parte dagli stessi calciatori. L’ultimo in ordine cronologico, Francesco Di Mariano, che ieri in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza del pubblico: “Spero si abbonino in tanti, ci serviranno soprattutto nei momenti di difficoltà”. E per ora, la gente sta rispondendo presente.