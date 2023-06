Al Palermo piace il ventunenne Zsmyt ma il sogno si chiama Vazquez

Uno sguardo al futuro e un solo obiettivo: essere competitivi per la promozione in serie A già dal prossimo anno. Ecco perché Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, sta iniziando a guardarsi intorno. Ancora nessuna trattativa concreta, ma una lista che contiene già diversi nomi. Tra questi c’è quello di Kajetan Szmyt del Warta Poznan, squadra che milita nel massimo campionato polacco. Il suo contratto scade nel 2025 e il suo valore di mercato, secondo Transfermarket, si aggira intorno ad un milione di euro. Ad oggi, non c’è alcun dialogo tra le parti, ma è certo che il calciatore piace. Ha soltanto 21 anni ed è nato a Poznan, in Polonia. Quest’anno con il suo club ha messo a referto 31 presenze impreziosite da 3 gol e 6 assist, per un totale di 1793 minuti giocati. Non andrebbe ad appesantire la lista over e sarebbe un acquisto in linea con gli obiettivi della società, intenda a costruire un mix di calciatori giovani ed esperti.

Un processo iniziato già la scorsa estate, quando City Group sbarcò a Palermo (era il 4 luglio), e che dovrà continuare quest’anno. Un anno in cui, tra l’altro, la proprietà potrà programmare per la prima volta dall’inizio, la nuova stagione calcistica. Szmyt potrebbe essere un profilo valido anche per la sua grande duttilità. Può ricoprire infatti più ruoli anche se predilige quello di trequartista. Nella sua giovane carriera è stato anche punta centrale e ala sinistra nel reparto offensivo, mentre a centrocampo ha operato anche da mezzala di destra e di sinistra. Per la stampa polacca, il giocatore è finito nel mirino del club di viale del Fante. Chissà che nei prossimi giorni non possa nascere una vera e propria trattativa.

Con lui, così come con altri nomi che sono finiti in una “prima lista di maggio” e che rispondono alle identikit di Lucioni (difensore), Ceccaroni (difensore), Cistana (difensore) e Borges (attaccante del Manchester City). Il sogno si chiama invece Vazquez, ex Palermo e attualmente in forza al Parma, con cui sarà impegnato nel ritorno della semifinale playoff. In caso di promozione il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, si rinnoverebbe automaticamente.

