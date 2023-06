Nel mirino del Palermo tre giocatori del Monza. Suggestione Nestorovski

Passano i giorni, si riempie la lista di mercato del Palermo. Ora sotto la lente d’ingrandimento del direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, sono finiti tre calciatori in scadenza a giugno dalla serie A.

Il primo è quello di Gytkjaer del Monza. Quest’anno solo 1 gol in 22 presenze per l’attaccante danese, che le cose più importanti le ha fatte però proprio in serie B. Ben 14 reti la scorsa stagione di cui ben 5 ai playoff in sole 4 presenze. Sempre dal Monza il nome grosso è quello di Barberis. Anche per lui poco spazio in serie A (solo 9 presenze) ma protagonista della promozione dei brianzoli lo scorso anno con 36 presenze impreziosite da 2 gol e 1 assist. Giocatore di qualità e quantità, sarebbe il sostituto naturale di Gomes al momento. Il centrocampista vanta anche 73 gettoni in serie A con la maglia del Crotone. Al Palermo piace, e Barberis gradirebbe la destinazione. Anche perché il capoluogo siciliano lo conosce già per averci giocato nella stagione 2011-2012 con la formazione Primavera. Sarebbe un grande colpo a zero per il club di viale del Fante; nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

Per il reparto difensivo restano sempre vivi i nomi di Ceccaroni, Lucioni e Cistana, ma si aggiunge quello di Donati, sempre dalla massima serie e sempre dal Monza. Solo 9 presenze e anche lui con il contratto in scadenza a giugno. Potrebbe fare al caso del Palermo per la sua grande duttilità: può fare il terzino destro (suo ruolo naturale), ma anche il difensore centrale e il terzino sinistro. Trentatre anni e una grande esperienza in serie B e non solo.

In A infatti Donati conta 36 presenze, tutte con la maglia del Lecce. Anche 15 partite di Champions league con la maglia del Bayern Leverkusen e 4 di Europa league ma con il Magonza.

In attacco, sempre vivo il sogno Vazquez, con una suggestione in più: Nestorovski. Anche lui ex Palermo e anche lui amato dalla piazza. Era già stato sondato (nulla di più) a gennaio, ma non se ne fece nulla. Nomi, liste e obiettivi: il mercato è già entrato nel vivo.

© Riproduzione riservata