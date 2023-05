Brunori ai tifosi: «Ripartiremo con più cattiveria il prossimo anno»

La delusione per il pareggio di venerdì contro il Brescia che non ha consentito al Palermo di accedere ai play-off è ancora forte, ma bisogna pur ripartire e guardare avanti con fiducia e speranza. È quello che pensa anche Brunori, capitano e bomber rosanero, che ieri pomeriggio ha ricevuto un premio speciale da parte dell’Ussi a Palazzo dei Normanni: «C’è ancora tanto dispiacere per il finale, per come è finita la partita col Brescia – dice l’italo-brasiliano -. Se consideriamo l’anno solare ci sono tante cose positive, poi è normale che c’è rammarico per come è finita perché meritavamo sicuramente di andarci a giocare delle carte importanti nei play-off. Tutto ciò, però, ci dà motivazioni in più per ripartire con più cattiveria il prossimo anno».

Il premio, arrivato ovviamente per i meriti sportivi, avendo il numero 9 rosanero siglato in sole due stagioni 49 gol, ha una dedica particolare: «È un motivo d’orgoglio, è sempre bello ricevere dei riconoscimenti importanti come questo. Mi sento di dedicarlo alla città di Palermo per tutto l’affetto che ricevo ogni giorno». I tifosi hanno più volte dimostrato il loro attaccamento a Brunori, ma talvolta è stato colpito anche da qualche critica, soprattutto in questa stagione nelle - a dir vero poche - gare in cui non è riuscito a fare centro: «Penso che se vivi la città in maniera genuina come la viviamo noi calciatori, andando al supermercato o al bar, ascolti e ricevi tutti i complimenti, così come le critiche. Devi poi essere bravo a gestirle, perché comunque sono emozioni che la gente ti trasmette, e non portarle in campo. Come è giusto ricevere i complimenti lo sono anche le critiche, che talvolta sono anche utili, perché magari il sabato o la domenica metti quel pizzico di cattiveria in più».

Ultimi giorni di allenamenti, la squadra si concederà qualche giorno di riposto, Brunori ha già scelto la sua destinazione: «Partirò dieci giorni con mia moglie, andrò in Turchia per staccare la spina e poi ripartire al meglio». Il capitano rosanero è già proiettato al prossimo campionato, al prossimo gol da realizzare per portare il Palermo più in alto possibile e migliorare ulteriormente quanto di positivo già fatto nella stagione sportiva che si è appena conclusa.

© Riproduzione riservata