I numeri di Brunori nel Palermo, fra gol segnati e rigori falliti

Ecco i numeri di Matteo Brunori nel Palermo.

42

I gol segnati da Brunori con il Palermo a partire da febbraio 2022: 22 di questi sono arrivati in Serie C (tra girone di ritorno e play-off), 3 in Coppa Italia (tripletta alla Reggiana) e 17 in Serie B.

36

Le gare disputate in B dal n. 9: solo Pigliacelli ne ha di più, con 38 su 38. Brunori ha saltato la partita con il Modena (vinta 5-2 dal Palermo) per infortunio e quella con il Cagliari (persa 2-1) per squalifica.

4

I rigori falliti dal capitano in campionato, tutti respinti dal portiere avversario: è accaduto contro Cosenza, Venezia, Ascoli e Pisa. In tutto sono 5 gli errori dal dischetto dai rosa, con quello di Tutino contro la Reggina, mentre sono 7 i rigori trasformati, 4 dei quali da Brunori.

5

Il numero massimo di gare consecutive senza segnare per il capitano: è accaduto nel girone d’andata tra Frosinone (6° giornata) e Cittadella (10°) e in quello di ritorno tra Genoa (5°) e Pisa (9°).

1.188

I minuti di fila in cui Brunori non è riuscito a segnare su azione al Barbera: la striscia è iniziata al 49’ della sfida con il Genoa il 9 settembre ed è finita il 6 maggio con la Spal al 35’. Il n. 9 è riuscito comunque a timbrare il cartellino in viale del Fante su rigore, contro Cagliari e Reggina.

2

I giocatori del Palermo andati a segno nelle tre vittorie stagionali in trasferta, contro Modena, Benevento e Ascoli: Brunori ne è stato protagonista assoluto con 4 reti, alle quali si aggiunge quella di Valente al Braglia.

