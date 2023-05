Palermo, record di spettatori stagionale per la sfida col Brescia: superati i 28000 spettatori

Sarà record stagionale al Renzo Barbera di Palermo. L’ultimo dato aggiornato dalla società dice che per l’ultimo impegno contro il Brescia ci saranno almeno 28.006 spettatori. Superati dunque i 26.164 del match con la Reggina. Nuovo record al Barbera, per un match che vale un intero campionato e che, in caso di successo, può regalare la qualificazione ai playoff.

Il Palermo sarà spinto dal suo caloroso pubblico, che potrebbe toccare quota 30.000 entro domani. Ci sarà infatti tempo fino alle 20.25 del giorno del match per acquistare il proprio biglietto. Fischio d’inizio alle 20.30, per l’ultima dell’anno. Di sicuro l’ultima per quanto riguarda la stagione regolare, ma i ragazzi di Corini vogliono andare oltre e regalarsi un sogno nella post season. Di ora in ora il numero dei biglietti acquistati continua a salire e non è difficile pensare che lo farà anche nelle prossime antecedenti alla gara.

Come acquistare i biglietti

Sempre valida l’opzione “Sempre al tuo fianco” con cui sarà tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare un ulteriore titolo scontato del 50% per qualsiasi settore dello stadio. Per usufruire dello sconto sull'acquisto di un solo titolo, basterà selezionare la tariffa "Ridotto promo 50" tra quelle acquistabili. Verrà quindi richiesto il "Codice coupon" per proseguire con l'acquisto del titolo. Ogni codice darà la possibilità di acquistare solo un biglietto a prezzo scontato. Il Palermo non sarà da solo. Il pubblico ha risposto presente, ancora una volta.

